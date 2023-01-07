На Луганщині партизани знищили залізничну колію, якою росіяни підвозили військову техніку
На Луганщині поблизу м. Щастя партизани знищили залізничне полотно на ділянці, якою загарбники транспортували військову техніку та боєприпаси
Про це у telegram-каналі повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «м. Луганськ – с. Лантратівка", - написав Гайдай.
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За його словами, попередньо встановлено, що вказана ділянка залізниці використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів. У зворотному напрямку загарбники цим шляхом вивозять українське зерно на територію РФ.
- 3 січня стало відомо, що у тимчасово окупованому Сватовому Луганської області вибухнув склад із боєкомплектом, який росіяни звозили два тижні.
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