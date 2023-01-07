На Луганщині партизани знищили залізничну колію, якою росіяни підвозили військову техніку

Про це у telegram-каналі повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «м. Луганськ – с. Лантратівка", - написав Гайдай.

Читайте також: З 24 лютого українські партизани здійснили щонайменше 30 доведених до кінця замахів на колаборантів

За його словами, попередньо встановлено, що вказана ділянка залізниці використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів. У зворотному напрямку загарбники цим шляхом вивозять українське зерно на територію РФ.

3 січня стало відомо, що у тимчасово окупованому Сватовому Луганської області вибухнув склад із боєкомплектом, який росіяни звозили два тижні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb