На Луганщині росіяни відключили мобільний інтернет для "забезпечення обороноздатності та безпеки", - Гайдай
На Луганщині окупанти вимкнули мобільний інтернет нібито для забезпечення обороноздатності та вивозять награбоване в бік Росії
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону, або, як вони кажуть "республіки", нічого загрозливого не відбувається. Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет. Як пояснює місцевий оператор, це розпорядження органів окупаційної влади - для забезпечення обороноздатності і безпеки. Раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги", - наголосив він.
Водночас черги на пунктах пропуску не зменшуються котрий день поспіль, оскільки загарбники вивозять награбоване майно в бік Росії.
"Лише на ділянці траси Старобільськ - Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів - із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові", - зауважив Сергій Гайдай.
- 13 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що деокуповувати Луганщину почнуть зі Сватового та Кремінної. Росіяни повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не зайшли до міста.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.67
-
EUR
Купівля 39.65Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе