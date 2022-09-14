Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону, або, як вони кажуть "республіки", нічого загрозливого не відбувається. Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет. Як пояснює місцевий оператор, це розпорядження органів окупаційної влади - для забезпечення обороноздатності і безпеки. Раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги", - наголосив він.

Водночас черги на пунктах пропуску не зменшуються котрий день поспіль, оскільки загарбники вивозять награбоване майно в бік Росії.

"Лише на ділянці траси Старобільськ - Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів - із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові", - зауважив Сергій Гайдай.

13 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що деокуповувати Луганщину почнуть зі Сватового та Кремінної. Росіяни повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не зайшли до міста.

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