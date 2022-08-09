Як йдеться у повідомленні, на Миколаївщині з початку повномасштабного російського вторгнення окупанти пошкодили частково або повністю 9078 цивільних об'єктів.

"Станом на 9 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 9078 цивільних об'єктів, з них: житлові – 5870, медичні заклади – 65, навчальні заклади – 320, заклади культури – 131, об’єкти промислових підприємств – 106, інші невійськові об’єкти – 1134", - пише Миколаївська ОДА.

Також повідомляється, що російські окупанти пошкодили об’єкти життєзабезпечення області, зокрема газо (779), електро (551), водо (28) та теплопостачання (94).

"Наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Натепер без газопостачання всього 7126 споживачів. На цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 94 населених пунктах (у п'яти – частково) Баштанського та Миколаївського районів", - повідомляє ОДА. За інформацією Миколаївської ОДА, в області проводиться добровільна евакуація.

"Станом на 9 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 482 внутрішньо переміщених особи... Загалом із Миколаївської області евакуйовано 24856 осіб. За напрямками: Миколаїв-Паланка – 7960 осіб, Миколаїв-Одеса – 8470 особи, Миколаїв - інші населені пункти – 2781 особа", - йдеться у повідомленні.

Миколаївська ОДА інформує, що з Вознесенського району евакуйовано 1240 людей, з Баштанського – 4053 людини, з Миколаївського – 352 людини.

1 серпня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що армія РФ атакувала Миколаїв. У кількох районах міста пролунали вибухи.

2 серпня окупаційні війська обстріляли Миколаїв: пошкоджено гуртожиток одного з університетів і житлові будинки.

4 серпня у Миколаєві пролунали вибухи, під обстріли російських військ потрапили два райони міста.

5 серпня пообіді рашисти обстріляли Миколаїв.

На Миколаївщині 6 серпня росіяни обстріляли з артилерії Березнегувате, убили пенсіонерку та поранили ще 5 мирних мешканців.

Також у Миколаєві подовжена комендантська година триватиме з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня.

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