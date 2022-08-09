На Миколаївщині окупанти з 24 лютого знищили або пошкодили 9078 цивільних об'єктів
На Миколаївщині з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти знищили або пошкодили 9078 цивільних об'єктів, з них майже 6 тис. житлових будинків
Як йдеться у повідомленні, на Миколаївщині з початку повномасштабного російського вторгнення окупанти пошкодили частково або повністю 9078 цивільних об'єктів.
Також повідомляється, що російські окупанти пошкодили об’єкти життєзабезпечення області, зокрема газо (779), електро (551), водо (28) та теплопостачання (94).
За інформацією Миколаївської ОДА, в області проводиться добровільна евакуація.
Миколаївська ОДА інформує, що з Вознесенського району евакуйовано 1240 людей, з Баштанського – 4053 людини, з Миколаївського – 352 людини.
- 1 серпня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що армія РФ атакувала Миколаїв. У кількох районах міста пролунали вибухи.
- 2 серпня окупаційні війська обстріляли Миколаїв: пошкоджено гуртожиток одного з університетів і житлові будинки.
- 4 серпня у Миколаєві пролунали вибухи, під обстріли російських військ потрапили два райони міста.
- 5 серпня пообіді рашисти обстріляли Миколаїв.
- На Миколаївщині 6 серпня росіяни обстріляли з артилерії Березнегувате, убили пенсіонерку та поранили ще 5 мирних мешканців.
- Також у Миколаєві подовжена комендантська година триватиме з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня.
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