На Одещині виявили ворожу ДРГ : затримано диверсанта, з боку українців є поранені
У Роздільній на Одещині прикордонники, поліцейські та тероборонівці виявили диверсійно-розвідувальну групу ворога
Про це повідомляє у Facebook пресслужба ДПСУ.
"Захисники України виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронцям вдалося затримати одного з диверсантів, а у мікроавтобусі виявили зброю та боєприпаси. Водночас українські бійці зазнали поранень.
"У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється. Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені. Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують надійно протистояти російському вторгненню. Слава Україні! Разом до перемоги!" - підсумували в ДПСУ.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до Києва зайшли диверсійні групи РФ.
- Міноборони повідомило про знешкодження окупантів, які захопили українську військову техніку та перевдягнулися українськими військовими.
- Українські військові знищили у Києві на Оболоні російських диверсантів, перевдягнутих у форму ЗСУ.
- У Києві диверсантів витягли з підвалу, а в Дубно пов'язали на вокзалі.
- В Україну заїхали "сплячі групи" диверсантів, які орендували житло.
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