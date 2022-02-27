На Одещині виявили ворожу ДРГ : затримано диверсанта, з боку українців є поранені

Про це повідомляє у Facebook пресслужба ДПСУ.



"Захисники України виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати", - йдеться у повідомленні.



Правоохоронцям вдалося затримати одного з диверсантів, а у мікроавтобусі виявили зброю та боєприпаси. Водночас українські бійці зазнали поранень.



"У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється. Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені. Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують надійно протистояти російському вторгненню. Слава Україні! Разом до перемоги!" - підсумували в ДПСУ.

