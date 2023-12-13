На одного українського хакера працює три російських, - ексспівробітник СБУ про атаку на “Київстар”
Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак прокоментував атаку на “Київстар”. Середнє співвідношення російських хакерів та українських у цьому протистоянні 3 до 1
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Стосовно атаки на "Київстар" СБУ відкрило 8 кримінальних проваджень. РФ не вперше намагається атакувати. Однак раніше це були банки, державні установи, сайти. В росіян є серйозні кіберфахівці, яких залучають спецслужби, військова розвідка та ФСБ. Середнє співвідношення російських хакерів та українських у цьому протистоянні 1 до 3. На жаль, не на нашу користь", - повідомив він.
На початку війни Україні допомагали іноземні фахівці, ми були попереду. Але зараз росіяни підключили більше різних організацій, спільнот та окремих хакерів, зауважив Ступак. Він розповів, яким чином росіяни залучають людей до співробітництва.
"На когось тиснуть та шантажують притягненням до відповідальності за старі справи. Велика кількість хакерів в РФ знаходиться в розшуку ФБР, держав ЄС чи світу. От їм і кажуть: якщо ти працюєш на нас, робиш те, що ми кажемо, тоді ти на екстрадицію не поїдеш. От так вони й працюють", - пояснив військовий експерт.
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