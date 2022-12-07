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Головна війна з Росією На Півдні загарбники намагаються сформувати більш потужні підрозділи та відправити їх на стратегічні напрямки, - Гуменюк

На Півдні загарбники намагаються сформувати більш потужні підрозділи та відправити їх на стратегічні напрямки, - Гуменюк

7 грудня, 2022 середа
18:54
війна з Росією окупанти орки

Гуменюк розповіла, що у той час, коли на Півдні рашисти намагаються сформувати потужніші підрозділи для стратегічних напрямків, ЗСУ вогнем контролюють їх логістику

Про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на керівницю пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк.

"Зараз у них відбувається броунівське перемішування того, що є. Особовий склад, який наразі у них наявний на південному напрямку, вони намагаються сформувати більш потужні підрозділи та відправити їх на стратегічні для себе напрямки, де особливо гаряче. Але їх достатньо для того, щоб розподілити сили й частково залишити на Півдні", – каже Гуменюк.

За даними керівниці пресцентру, до тимчасово окупованого Криму російські загарбники намагаються переміщувати колабораційну владу, а також розташовують підрозділи, які використовуватимуть, як додаткові сили.

Крім того, ЗСУ контролює постачання російської армії на Півдні України.

"Те, що ми встановили вогневий контроль над логістичними шляхами, ускладнює їх додаткову логістику. Саме тому вони намагаються додатково переформатовувати підрозділи та вишукувати місця їх розташування так, щоб хоч щось можна було підтягнути…забезпечення військ", – додала Гуменюк.

  • 4 грудня росіяни обстріляли Херсон: пошкоджено багатоквартирний будинок
  • 5 грудня командир підрозділу розвідників "Терра" Микола Волохов зауважив, що вже є підняті українські прапори на лівому березі Дніпра.
  • В ОК "Південь" припустили, що Росія хоче використати іранські дрони для ударів по українській інфраструктурі. 
  • Наталя Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" підкреслила, що ворог застосовує терористичну тактику, намагаючись вогневим способом тримати контроль над правим берегом. 

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Крим
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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