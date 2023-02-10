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Головна війна з Росією На сході росіяни активно залучають проти ЗСУ авіацію та, попри значні втрати, йдуть у наступ, - Генштаб

На сході росіяни активно залучають проти ЗСУ авіацію та, попри значні втрати, йдуть у наступ, - Генштаб

10 лютого, 2023 п'ятниця
19:10
війна з Росією Російські військові

Російська армія, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей

Про це повідомили 10 лютого у Генштабі.

Зокрема зазначається, що РФ здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни.

"За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, 2 з яких - із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136", - йдеться у дописі.

Генштаб зазначає, що противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павлівка, Пономаренки Сумської області та Червона Зоря, Лук’янці, Огірцеве, Фиголівка Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Западне, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка - Луганської.

Бахмутський напрямок: танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Південне і Майорськ Донецької області.

Авдіївський та Новопавлівський напрямки: під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині.

Запорізький напрямок: вогневого ураження зазнали райони Времівки Донецької області та Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Степового, Новоандріївки і Чарівного Запорізької області.

Херсонський напрямок: від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Російські оператори вимкнуть мобільний інтернет користувачам на тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях

Стало відомо, що з метою обмеження доступу до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, мобільні оператори "Фенікс" та "МКС" з 11 лютого вимикають мобільний інтернет користувачам.

Також додається, що у населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області, російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення.

"Для цього, до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду", - йдеться у дописі.

 ЗСУ вразили склад боєприпасів ворога, позиції ЗРК і місця зосередження росіян

Зазначається, що Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще 2 важливих об’єкти противника", - йдеться у дописі.

  • Ранком 10 лютого російська армія атакувала Україну ракетами: у кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 8 людей отримали поранення.
  • Унаслідок атаки зафіксували влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.
  • Валерій Залужний повідомив про перетин повітряного простору Молдови та Румунії двома ракетами РФ під час масованої ракетної атаки: у Румунії заперечили ці дані. 
  • Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови викликало посла РФ Олега Васнєцова через інцидент із російською ракетою 10 лютого.
російська армія
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Військові новини
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