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Ексклюзив

На Вугледарському напрямку ворог продовжує переважати в артилерії, - офіцер ЗСУ

10 серпня, 2023 четвер
10:00
Війна з Росією ЗСУ

Назарій Кішак, командир кулеметного взводу 72-ої ОМБР ім. Чорних запорожців, офіцер ЗСУ, зазначив, що у противника не відчувається снарядного голоду, бо на 5 наших пострілів йде 25 або й навіть 30 ворожих

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Вугледарському напрямку близько двох місяців ворог практично себе не показує, окрім артилерійських обстрілів. Противник як і раніше буде продовжувати обстрілювати, бо це його тактика. Тобто, де загарбник не може зайти ногами, він намагається все знищити та стерти. В окупантів я не бачу снарядного голоду. Щодо співвідношення артилерії, російські війська зараз переважають, вони завжди мали перевагу. На наших 5 пострілів йде 25 або й навіть 30 прильотів", - розказав офіцер ЗСУ.

Назарій Кішак зауважив, що українські батальйони та підрозділи стоять на своїх позиціях, ніхто не відступає, окопуються і метр за метром намагаються  шукати лазівки, аби просуватися вперед.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня українські бійці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

27 липня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

2 серпня Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега розповів, що на окупованих територіях росіяни облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна з достатньо великою щільністю. Це викликає складність для Сил оборони у веденні наступальних дій на південному напрямку.

На фронті протягом 5 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 30 боєзіткнень, а росіяни втратили 590 військових, 5 танків та реактивну систему залпового вогню. 

6 серпня Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ: просування військових на Бахмутському напрямку відбувається трохи швидше, ніж на півдні.

Станом на 9 серпня відомо, що українські Сили оборони деокупували понад 40 тисячі квадратних кілометрів нашої землі від російських загарбників з 24 лютого 2022 року.  

10 серпня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов інформував, що Сили оборони мали частковий успіх поблизу Урожайного та Старомайорського, закріплюються неподалік Бахмута

Україна
зброя
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
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