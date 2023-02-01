Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Західні розвідки мають достатньо інформації про поточну ситуацію на лінії фронту. Ми також маємо багато даних про плани ворога і його подальші дії, оскільки ми є учасниками цієї війни. Саме тому наші офіційні особи набагато краще знають про потреби нашої армії для визволення окупованих територій України", - пояснив Єльченко.



Дипломат вважає, що деякі західні держави побоюються, що бойові дії можуть перейти на територію РФ



"Обмеження про постачання Україні озброєння можуть змінюватись з часом. Сьогодні, на мою думку, єдиним обмеженням щодо зброї для України є побоювання на Заході, що українська армія буде завдавати удари по території РФ. Про це не говорять на публіці, але західні союзники не хочуть, щоб бойові дії перейшли на територію Російської Федерації. Однак, слід зауважити, що про це і не йдеться. Україна не збирається проводити наступ на територію Росії", - додав він.

1 лютого у Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 128 420 солдатів, 3209 танків, 458 реактивних систем залпового вогню