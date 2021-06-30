На залізничному вокзалі Києва помітили пресу з "російським" Кримом. В "Укрзалізниці" зайнялися "вирішенням ситуації"
На Київський залізничному вокзалі продавали російський журнал, у якому опублікована карта, де окупований півостров Крим зобразили у складі РФ
“А взагалі це норм, що на Центральному залізничному вокзалі Києва продається російська преса, де Крим позначений “у складі РФ?”, зазначив журналіст.
Як передає 24 канал, в Укрзалізниці вже відреагували на скандал та подякували за сигнал.
Також у пресслужбі повідомили, що інформацію вже передали спеціалістам відповідного підрозділу для розв'язання ситуації.
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