На заміну Маляр в Міноборони розглядають двох кандидатів, - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела у військових органах.

Зазначається, що новим заступником міністра оборони, який відповідатиме за інформаційну політику, може стати Сергій Череватий. Зараз він є заступником командувача ОСУВ "Хортиця" зі стратегічних комунікацій та речником Східного угруповання ЗСУ.

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Крім того, ще одним із можливих кандидатів є речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук.

Як заявив один зі співрозмовників видання, питання кандидатури в Міноборони все ще вирішується і фінального рішення поки немає.

Зміни в Міноборони: що відомо

5 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. За словами президента Володимира Зеленського, Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Днем пізніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що після звільнення міністра оборони України Олексія Резнікова троє його заступників написали заяви на звільнення. Зокрема, мова йшла про Володимира Гаврилова, Віталія Дейнегу і Андрія Шевченка.

Проте цю заяву спростував один із посадовців МОУ Дейнега. Він зазначив, що певна кількість людей в Україні бажає його відсторонення з посади. За словами посадовця МОУ, за ці пів року він "стоїть кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів".

6 вересня Верховна Рада України погодила призначення Рустема Умєрова міністром оборони. Раніше він обіймав посаду голови Фонду держмайна. За його словами, на чолі Міноборони він запроваджуватиме стандарти НАТО й цифровізуватиме військовий облік, включно із ВЛК.

Згодом, 18 вересня, Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступників міністра оборони, а також держсекретаря міністерства. Зокрема, у відставку відправили Ганну Маляр.

Згодом УП з посиланням на високопоставлені джерела в уряді повідомило, що всі заступники написали заяви на звільнення добровільно після прохання нового очільника Міноборони Рустема Умєрова. Там зазначають, що звільнені більше не повернуться на посади.

Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони. Крім того, джерело, наближене до Міноборони, зазначило, що у складі міністерства "йде повне оновлення".