Наближається час для F-16 у небі України та методи ефективного розмінування на лінії фронту. Колонка Сергія Згурця

Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Ми наближаємося до появи винищувачів F-16 у нашому небі. Зараз перші 5 літаків F-16 приземлились у Румунії, ці винищувачі будуть використовуватись для підготовки українських пілотів у рамках європейської ініціативи. Міністерство оборони Румунії надало всю необхідну військову інфраструктуру для підготовки наших пілотів, а американська компанія Lockheed Martin займається технічним обслуговуванням цих літаків та допомагає з технічним персоналом. Спочатку F-16 будуть використовуватись для підготовки інструкторів, а вже після цього розпочнеться підготовка нових пілотів. Зокрема, українських та румунських. Для України ці навчання в Румунії будуть доповнювати США, де українські пілоти вже навчаються на F-16. Тому прогрес із навчанням наших пілотів є, а відповідно і час прибуття F-16 в Україну теж наближається.

Посилення української ППО напередодні зими

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на бойове чергування стали ще два комплекси ППО Nasams, які ми отримали від наших партнерів. Загалом, Україна вже має 4 такі комплекси. На черзі ще 4 одиниці, які мають бути поставлені нашим силам ППО. Ці комплекси суттєво покращують протиповітряну оборону нашої країни.



Норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності NASAMS.



Окрім систем Nasams, на бойове чергування наших сил ППО став найсучасніший комплекс, здатний ефективно боротися з балістичними ракетами, франко-італійський комплекс SAMP-T. Технічні характеристики SAMP-T подібні до ЗРК Patriot. Ці новини є дуже важливими напередодні зими. Оскільки ми всі розуміємо, що противник не відмовиться від тактики знищення енергетичної інфраструктури України.

Оперативна ситуація на Лимано-Купʼянському напрямку

Лимано-Купʼянський напрямок сьогодні надзвичайно важливий та складний. Кілька днів тому командувач сухопутних військ Олександр Сирський сказав, що на ділянці Ягідне - Купʼянськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, проте далі намагається накопичувати сили для повторних наступальних дій. Російська армія намагається вийти на Купʼянськ-Вузловий, який є важливим транспортним вузлом, і далі просунутися до дороги, якою забезпечується наші війська від Купʼянська до Сватового. Тобто ситуація на цьому напрямку є важливою з точки зору оперативного розуміння та перспектив контролю над цією ділянкою фронту.



Карта бойових дій на Лимано-Купʼянському напрямку станом на 8 листопада.

Старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ої окремої механізованої бригади Сергій Дібров розповів, що окупанти не можуть наступати по всій лінії фронту Лимано-Купʼянського напрямку. Тому росіяни зосередились на Купʼянську та Куп'янську-Вузловому. За словами Діброва, на інших ділянках Лимано-Купʼянського напрямку противник намагається створювати видимість наступальних дій та присутності своїх підрозділів. Він додав, що зараз відчувається потреба ворога в оперативній паузі. Росіяни постійно проводять ротаційні заходи й заводять на цей напрямок нові сили.

Офіцер ЗСУ наголосив, що протягом кількох останніх місяців надходить інформація про сотні танків противника на Лимано-Купʼянському напрямку, які росіяни планують кинути в наступ. Проте на лінії зіткнення, за словами Діброва, такої кількості техніки немає. За його словами, будь-яка колона техніки є чудовою мішенню. Оскільки дальність роботи танка набагато менша ніж дальність ураження протитанкових засобів. Дібров зауважив, що робота танкових підрозділів є дуже чітко спланованою операцією. Адже танк має виїхати на зручну позицію і здійснити такий обстріл. Росіяни час від часу вдаються до таких обстрілів. Дібров також додав, що українські танкові підрозділи використовують таку саму тактику. Однак, за словами Діброва, робота української безпілотної авіації не дозволяє росіянам залишитись непомітними. Він підсумував, що застосування танків у наступальних діях щодня ускладнюється.

Проблеми розмінування на лінії фронту

Директор ТОВ "Український Науково-Дослідний Інститут Оборонних Технологій" Антон Семенов вважає, що позиція Головнокомандувача Валерія Залужного щодо технологій розмінування територій є дуже важливим і хорошим сигналом для розв'язання цього питання. За його словами, використання реактивних двигунів, водометних систем та артилерійських касетних боєприпасів для розмінування є досить ефективною технологією. Ці методики дозволяють дуже швидко проводити розмінування територій. Він додав, що технології з розмінування можна потужно розширювати шляхом роботизованих систем.

Антон Семенов розповів, що машини для розмінування М-58 та УР-77 досить ефективні засоби для розчищення мінних полів. Адже ці машини можуть одночасно знищити велику кількість мін та інших боєприпасів. Однак, за словами Семенова, ефективність використання цих машин залежить від кількох факторів. Зокрема, від типів мін, якими замінована територія, глибини залягання мін та умови розмінування. Ефективність машин розмінування зменшується відповідно до ландшафту. В умовах густої рослинності ці машини не можуть ефективно знищувати мінні поля.

Також Антон Семенов розповів про способи виявлення розташування мін та вибухонебезпечних предметів. Зокрема, магнітометри, металодетектори та індукційні детектори. Проте, за словами експерта, зараз вже існують більш сучасні рішення виявлення мінних загороджень. Найбільш популярний з них - безпілотні літальні апарати. Також дуже часто використовують роботизовані системи та інтерактивні мапи.