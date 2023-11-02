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Наближеному до Кремля олігарху Кузьмичову у Франції оголосили звинувачення

2 листопада, 2023 четвер
05:36
Війна з Росією Альфа-Банк

Наближеному до Кремля російському мільярдерові Алексєю Кузьмічову, напередодні затриманому у Франції, в середу оголосили звинувачення в податковому шахрайстві

Про це повідомляє AFP з посиланням на Національну фінансову прокуратуру Франції, інформує "Європейська правда".

Кузьмічову оголосили звинувачення у приховуванні співпраці з організованою злочинною групою й за підозрою у відмиванні грошей. Його помістили під судовий нагляд і заборонили виїжджати за межі Франції.

Олігарх вийшов з-під арешту під заставу у 8 мільйонів євро.

Чоловіка, за даними AFP, арештували в понеділок на курорті Сен-Тропе на Лазурному узбережжі Франції. Правоохоронці здійснили обшуки в кількох місцях, пов'язаних з олігархом, зокрема будинку в Парижі й віллі в Сен-Тропе.

Алексєй Кузьмічов перебуває в європейських санкційних списках із березня 2022 року. Він є основним акціонером "Альфа-груп", до якого входить "Альфа-банк", один з найбільших російських платників податків.

Крім того, ЄС називає Кузьмічова близьким до російського президента Владіміра Путіна з огляду на те, як останній надав підтримку інвестиційним планам "Альфа-груп" за лояльність до влади Кремля.

Журнал Forbes оцінює статки олігарха в майже 6,5 мільярда доларів.

Минулого року французька влада конфіскувала дві яхти Кузьмічова, пришвартовані на півдні Франції. Арешт однієї з яхт був скасований у жовтні 2022 року через процесуальні помилки.

Що відомо про справу Фрідмана

20 липня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс Банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.

5 вересня  СБУ повідомила Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

6 жовтня СБУ заявила про арешт усіх корпоративних прав Фрідмана та його партнерів в Україні, включаючи Київстар. За матеріалами правоохоронців, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали також підсанкційним російським олігархам Петру Авену та Андрію Косогову. Наразі всі троє підозрюваних перебувають за межами України.

Арешт накладено на корпоративні права з метою збереження речових доказів. Це не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їхній господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

Компанія "Київстар" повідомила, що санкції проти російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів не впливають на роботу оператора електронних комунікацій "Київстар".

9 жовтня стало відомо, що через напад терористів ХАМАС на Ізраїль російський олігарх Михайло Фрідман залишив Ізраїль та полетів до Москви.

У середині жовтня під час судового засідання у Високому суді Лондона, британська влада запропонувала мільярдеру Фрідману, який планує повернутися до Лондона, пересісти на громадський транспорт.

Економіка
Франція
санкції проти Росії
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