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У Франції затримали російського олігарха Кузьмичова, який є співвласником "Альфа-груп"

30 жовтня, 2023 понедiлок
22:13
Світ санкції проти РФ

Вранці 30 жовтня у Франції правоохоронці затримали російського олігарха, співвласника "Альфа-груп", Олексія Кузьмичова та обшукали його віллу олігарха в Сен-Тропе

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

У Національній фінансовій прокуратурі Франції підтвердили інформацію про затримання російського олігарха, співвласника "Альфа-груп", Олексія Кузьмичова, який володіє яхтами та нерухомістю у Франції і потрапив під санкції з початку війни в Україні.

Правоохоронці уточнили, що обшуками будинок олігарха в Парижі, який розташований у 7-му окрузі столиці, між Національною асамблеєю та Музей Орсе. За інформацією Le Monde, вранці 30 жовтня також відбувся обшук на віллі олігарха в Сен-Тропе.

Європейські санкції забороняють йому присутність на європейській території, але анонімне джерело, близьке до олігарха, повідомило Le Monde, що Кузьмичов уже перебував у Франції на момент його додавання до санкційного списку.

До обшуків було залучено 60 осіб, у тому числі поліцейські з Центрального управління по боротьбі з корупцією та фінансовими та податковими правопорушеннями, відповідальні за розслідування, і близько 40 елітних поліцейських. Le Monde інформує, що на місці обшуку правоохоронці виявили пачки готівки.

Одним із власників "Сенс Банку" (колишнього Альфа-банку) є підсанкційний громадянин Росії Михайло Фрідман, який 26 жовтня програв справу про розблокування своїх рахунків для оплати послуг за утримання особняка у Лондоні та надання дозволу на в'їзд в Британію.

Що відомо про справу Фрідмана

20 липня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс Банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.

5 вересня  СБУ повідомила Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

6 жовтня СБУ заявила про арешт усіх корпоративних прав Фрідмана та його партнерів в Україні, включаючи Київстар. За матеріалами правоохоронців, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали також підсанкційним російським олігархам Петру Авену та Андрію Косогову. Наразі всі троє підозрюваних перебувають за межами України.

Арешт накладено на корпоративні права з метою збереження речових доказів. Це не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їхній господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

Компанія "Київстар" повідомила, що санкції проти російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів не впливають на роботу оператора електронних комунікацій "Київстар".

9 жовтня стало відомо, що через напад терористів ХАМАС на Ізраїль російський олігарх Михайло Фрідман залишив Ізраїль та полетів до Москви.

У середині жовтня під час судового засідання у Високому суді Лондона, британська влада запропонувала мільярдеру Фрідману, який планує повернутися до Лондона, пересісти на громадський транспорт.

Росія
олігархи
Франція
санкції проти Росії
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