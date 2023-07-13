Відповідне повідомлення з'явилося на сайті НАБУ.

Зазначається, що Трубіцина обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб).

Що відомо про справу Трубіцина

9 лютого 2022 року "слугу" Трубіцина з комісії Київради та інших викритих на хабарі в 1,26 млн грн затримали за дозвіл на роботу МАФів.

11 лютого того ж року ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн. Також Вищий антикорсуд обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн. Ще одного підозрюваного арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 488 600 грн.

14 лютого 2022 року НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним. У бюро зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.

18 лютого минулого року головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що у 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.

22 лютого депутат Київради, якого спіймали на отриманні 1,39 млн грн хабаря, зупинив своє членство у партії "Слуга Народу", поки триває слідство. 12 жовтня 2022 року ДБР скерувало до суду справу Трубіцина.

31 травня журналісти "Схем" повідомили, що Трубіцин, який втік за кордон, зміг виїхати з України за допомогою листа від очільника військової розвідки Кирила Буданова. Представники Сил спецоперацій у коментарі "Схемам" заявили, що Буданов підписав листа на виїзд Трубіцина на прохання ССО.

5 червня Вищий антикорсуд оголосив депутата Київради Владислава Трубіцина у міжнародний розшук. 12 червня ВАКС заарештував його заочно та стягнув майже 10 млн грн застави.