Начальника охорони Разумкова поміняли за наказом Зеленського, - політолог Березовець

Про це заявив політолог Тарас Березовець, інформує Еспресо.TV.



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"Разумков близько зійшовся з начальником своєї охорони. Зеленський дав команду поміняти його кілька місяців тому. Тоді спікеру вдалося відбити його, але тепер, поки він лікується від ковіду, бодігарда прибрали й приставили іншого спостерігача", - повідомив Березовець із посиланням на власні дані.

Нагадаємо, Разумков публічно заявив, що без його відома йому раптово поміняли охорону.

10 вересня Разумков вдруге заразився COVID-19 й наразі знаходиться на самоізоляції.