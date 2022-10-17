Над центральними областями України знищено ще 11 "шахідів"
Повітряне командування "Центр" повідомляє про знищення ще 11 дронів-камікадзе "Shahed-136" над центральними областями України
Про це ПК "Центр" пише у своєму телеграмі.
У повідомленні йдеться, що зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією знищено дев’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".
Також є дані про роботу Протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку - знищено щонайменше два «шахіди».
За уточненою інформацією повітряного командування, усі атаки дронів-камікадзе, зокрема по Києву, здійснювались із південного напрямку.
- Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили 11 дронів-камікадзе над Миколаїівщиною та 6 - над Одесою.
- Сили та засоби Протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' упродовж минулої доби знищили три ворожі безпілотники.
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