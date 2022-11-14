Про це повідомив народний депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв у фейсбуці.

"3 квітня 2022 року з РНБО за його підписом вийшла шифрограма номер Ш 3-04/1т, якій присвоїли гриф "таємно". У мене є текст цього документу, який через цей гриф я, на жаль, опублікувати не можу. Данилов, посилаючись на указ президента №152/2022 "Про рішення РНБО від 18 березня 2022 щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" наказав вимкнути три канали з державної мережі цифрового мовлення. Відомство, якому відданий наказ, не називається - воно в тексті має свій код", - йдеться в повідомленні.

За його словами, насправді, ніякої таємної інформації у тексті шифрограми не міститься.

"Хіба що бажання незаконно вимкнути три непідконтрольні Банковій телеканали, як приклад свавілля і вибірковості у виконанні указу президента. Саме вибірковості, бо 4 канал зрадника Ковальова чи 24 канал контрольованого Садового, попри відмінне від "єдиного марафону" мовлення, залишили в державному цифровому мовленні недоторканими. Тому, гриф "таємно" в цьому випадку приховує не інформацію, а ницу і незаконну дію", - написав Ар'єв.

Нардеп наголосив, що "рано чи пізно всі негарні справи влади стануть явними".

"І тепер, коли стало відомо про механізм боротьби з незалежними від влади медіа, я стверджую - якщо влада не припинить діяти засобами руського міра, це зашкодить Україні, як державі, яка за право на свою свободу платить кров'ю", - зауважив він.

4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.

Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що Еспресо, Прямий і 5 канал нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульту з проханням надати 5 каналу та Прямому ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.

Держспецзв'язку заявило, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.

Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (5 канал, Прямий та Еспресо) вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П. Порошенка, це нібито несе шкоду через "нарцисизм" п'ятого президента.

Згодом було зареєстовано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. голосів.

8 липня бізнес-омбудсмен Роман Ващук наголосив, що реалізація єдиної інформаційної політики в умовах війни є концептуально правильним кроком. Проте важливо не лише впроваджувати правильні ідеї, але й забезпечувати їх реалізацію у належний спосіб.

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що Еспресо, 5 каналу й Прямого немає в телемарафоні через потребу змінювати його формат або бачення каналів щодо нього.

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