Про це розповів полонений російський снайпер у розмові з представниками СБУ.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта –ред.), либо просто уволят", – говорить полонений.

У СБУ зазначають, що рашист зробив вибір – убивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі. Але, сидітиме в українській.

"Війна для нього скінчилася, він затриманий та дає свідчення СБУ. Викриває не лише себе, а й злочини інших своїх співвітчизників", – йдеться у повідомленні.

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Українські захисники схопили ворога під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині.

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