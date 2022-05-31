"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины" - СБУ оприлюднила зізнання російського снайпера
Російські загарбники йдуть на війну і розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців
Про це розповів полонений російський снайпер у розмові з представниками СБУ.
"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта –ред.), либо просто уволят", – говорить полонений.
У СБУ зазначають, що рашист зробив вибір – убивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі. Але, сидітиме в українській.
"Війна для нього скінчилася, він затриманий та дає свідчення СБУ. Викриває не лише себе, а й злочини інших своїх співвітчизників", – йдеться у повідомленні.
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Українські захисники схопили ворога під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині.
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