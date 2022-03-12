"Нам телефонує безліч матерів строковиків, вони не знають, що їм робити", – білоруський громадський діяч

"Що більше, частина білорусів записується в добровольці й іде воювати з російським агресором, а народ активно помагає гуманітарними місіями українському народу", – сказав він в етері Espreso.TV.



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Францкевич додав: "Путін буде намагатись втягнути Білорусь у цю війну. Білоруські військові не хочуть йти воювати за Росію, що більше, в Лукашенка немає підтримки народу, він не є легітимним президентом".



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Також громадський діяч зауважив, що російська пропаганда розповсюджує інформацію в Білорусі, що Україна нібито готова напасти на Білорусь: "Це вони показують кожної години по цьому зомботелевізору", – сказав Францкевич.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі. Літаки РФ обстріляли населений пункт Копані.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович звернувся до білоруського народу після того, як російські війська вдарили по території РБ зі сторони України.

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