"Нам телефонує безліч матерів строковиків, вони не знають, що їм робити", – білоруський громадський діяч
Олексій Францкевич зазначив, що згідно з його інформацією частина білоруських офіцерів буде відмовлятись від злочинних наказів
"Що більше, частина білорусів записується в добровольці й іде воювати з російським агресором, а народ активно помагає гуманітарними місіями українському народу", – сказав він в етері Espreso.TV.
Читайте також: Знищувати потрібно передовсім російську техніку: саме вона, а не солдати, є основою російської армії, – військовий експерт
Францкевич додав: "Путін буде намагатись втягнути Білорусь у цю війну. Білоруські військові не хочуть йти воювати за Росію, що більше, в Лукашенка немає підтримки народу, він не є легітимним президентом".
Читайте також: Білоруси не хочуть йти на війну до України, тому їх переконують військовими атаками, — політолог Віктор Уколов
Також громадський діяч зауважив, що російська пропаганда розповсюджує інформацію в Білорусі, що Україна нібито готова напасти на Білорусь: "Це вони показують кожної години по цьому зомботелевізору", – сказав Францкевич.
-
Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі. Літаки РФ обстріляли населений пункт Копані.
-
Радник голови офісу президента Олексій Арестович звернувся до білоруського народу після того, як російські війська вдарили по території РБ зі сторони України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.98
-
EUR
Купівля 32.34Продаж 34.29
- Актуальне
- Важливе