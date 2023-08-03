Про це повідомляє газета Washington Post з посиланням на свої джерела.

За даними видання, Роботино, розташоване біля міста Оріхів, має велику стратегічну цінність, оскільки саме там українські військові мають найбільші шанси прорвати російські оборонні лінії. При цьому від Роботино до основної російської оборонної лінії ще лишається близько 19 км.

Газета пише про початок третього етапу українського контрнаступу. Перша фаза наступу почалася в червні, коли 9-й армійський корпус ЗСУ, озброєний новою західною технікою, натрапив на добре укріплені російські оборонні споруди, особливо мінні поля, і зміг досягти лише обмежених успіхів, зазначають автори.

Наступний етап здебільшого складався з піхотних атак, у ході яких Україна намагалася добитися переваги над росіянами за допомогою асиметричних методів ведення бою (тобто використовуючи недоліки армії РФ). Однак значного просування це теж не призвело.

Минулого тижня ЗСУ вирішили відправити на поле бою резервний 10-й армійський корпус, на озброєнні якого стоїть західна важка техніка, що призвело до різкої активізації бойових дій, йдеться у публікації.

"Останній тиждень боїв був важливим, тому що вони вирішили більше задіяти другий ешелон своїх військ, — цитує WP відомого військового аналітика Роба Лі, який нещодавно побував на фронті і на власні очі спостерігав за настанням ЗСУ. — Поки що неясно, чи зазнали російські сили достатніх втрат, щоб створити умови для прориву. На цьому етапі ми чекаємо та спостерігаємо".

Один із неназваних українських військових, з якими поговорили журналісти видання, описав те, що відбувається, як повільний вимотуючий поступ, якому заважає погода. "Ми намагаємося постійно закріпитися у Роботіно та долаємо низку перешкод, — каже ця людина. — Погодні умови ідеальні для російських військ, які використовують дрони для ударів по нашій артилерії".