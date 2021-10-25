Напад на прикордонників у Сумській області: один з працівників СБУ визнав провину

Про це пише пресслужба ДБР.

Слідство оголосило підозру двом людям, один із яких — заступник начальника районного відділу управління СБУ в Сумській області.

Розслідування встановило, що співробітники СБУ відпочивали на озері та вирішили напасти на прикордонників і забрати у них зброю.

"Уночі 18 липня 2021 року вони зненацька напали на прикордонників, які в той час охороняли державний кордон, та заблокували їхній службовий автомобіль. Подолавши опір прикордонників, нападники почали завдавати їм численних ударів у різні частини тіла. Після того заволоділи двома автоматами АКС-74, бойовими набоями до них і швидко залишили місце злочину", — йдеться в повідомленні.

Один із працівників СБУ визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством. Він отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки. Його також позбавили військового звання та заборонили працювати у правоохоронних органах.

Стосовно іншого підозрюваного досудове розслідування завершили. Тепер він та його захисники мають ознайомитися з матеріалами слідства, після чого справу передадуть до суду.



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