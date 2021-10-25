Напад на прикордонників у Сумській області: один з працівників СБУ визнав провину
ДБР завершило розслідування нападу на прикордонників у Сумській області. Один із працівників СБУ повністю визнав свою провину
Про це пише пресслужба ДБР.
Слідство оголосило підозру двом людям, один із яких — заступник начальника районного відділу управління СБУ в Сумській області.
Розслідування встановило, що співробітники СБУ відпочивали на озері та вирішили напасти на прикордонників і забрати у них зброю.
"Уночі 18 липня 2021 року вони зненацька напали на прикордонників, які в той час охороняли державний кордон, та заблокували їхній службовий автомобіль. Подолавши опір прикордонників, нападники почали завдавати їм численних ударів у різні частини тіла. Після того заволоділи двома автоматами АКС-74, бойовими набоями до них і швидко залишили місце злочину", — йдеться в повідомленні.
Один із працівників СБУ визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством. Він отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки. Його також позбавили військового звання та заборонили працювати у правоохоронних органах.
Стосовно іншого підозрюваного досудове розслідування завершили. Тепер він та його захисники мають ознайомитися з матеріалами слідства, після чого справу передадуть до суду.
- Нагадаємо, у ніч проти 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, що у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд.
- У Службі безпеки України повідомили, що до нападу на прикордонників в Сумській області причетні її співробітники.
- Згодом, співробітники Державного бюро розслідування затримали двох працівників Служби безпеки України, які напали та забрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області.
- Пізніше, співробітників СБУ, яких підозрюють у нападі на прикордонників в Сумській області, відправили під цілодобовий домашній арешт.
- Також одного з офіцерів Служби безпеки України засудили до умовного терміну.
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