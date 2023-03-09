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Насувається потужна хвиля революційного потоку в Грузії, - грузинський експерт Маісая

9 березня, 2023 четвер
11:02
війна з Росією Протести у Тбілісі

Грузинський експерт, доктор політичних наук Вахтанг Маісая зазначив, що влада Грузії вже відчуває запах революції

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Для грузинського народу Гімн України – це гімн свободи. Перші паростки нашої перемоги вже не за горами. Сьогодні вранці влада Грузії відкликала так званий російський закон для іноагентів. Але поки не зрозуміло в якому контексті це станеться. Неодноразово партія влади Грузії обманювала своїх виборців. Ніхто не пояснив, який саме закон вони відкликають. Йдеться про два законопроєкти. Перший - російський, а другий, як вони кажуть, з американським ухилом", - підкреслив Маісая.

За його словами, сьогодні о 19.00 грузинський народ продовжить протести біля будівлі парламенту.

"Люди знову вийдуть на вулиці, щоб вимагати скасування цього закону. Влада Грузії вже відчуває запах "Революції Фіалок". Наближається потужна хвиля революційного потоку. Опозиційні партії не приймають у цьому участі. Саме від народу йде велика протестна хвиля, йде боротьба за демократію та свободу", - зазначив Маісая.

  • Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
  • У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  
  • Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком подій Майдану та порівняв країни. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів".
  • А Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту, які тривають у цій країні
  • 8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.
  • Політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії



     









 

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