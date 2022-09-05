НАТО 7 разів підіймав у небо винищувачі над Балтикою, реагуючи на провокації росіян

Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

Зокрема, 30 серпня патруль НАТО супроводив два літаки Су-35, які летіли без транспондерів, не подали плану польоту і не виходили на зв’язок із диспетчерами. Ще один російський літак – Ан-72 – натомість був з увімкненим транспондером.

31 серпня аналогічна ситуація із двома Су-35 і одним Ан-72 повторилася чотири рази.

1 вересня повітряний простір над Балтійським морем порушили два пасажирські літаки Іл-96 і два Су-35. Пізніше до них "приєдналися" ще два російські винищувачі. Того ж дня патрулі НАТО супроводили один Іл-96 і ще два Су-27.

Російські літаки або залітали в повітряний простір Калінінградської області Росії, або виходили з нього.

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Крім того, зазначають у Міноборони Литви, 4 вересня винищувачі НАТО перехопили літак С-551, який летів з Іспанії до Німеччини та пізніше впав біля берегів Латвії.

2 вересня президент і міністр оборони Латвії закликали передати Україні літаки і танки.

31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС.

16 серпня Латвія надала Україні 6 гаубиць M109, також Повітряні сили ЗСУ отримали від Латвії два вертольоти Мі-17 та ще два - Мі-2, а міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим.