Біля берегів Латвії розбився приватний літак: його намагалися перехопити винищувачі НАТО, - Reuters
Поблизу берегів Латвії зазнав катастрофи приватний літак Cessna 511, на його перехоплення у небо підіймали винищувачі країн-членів НАТО
Про це повідомили в Reuters.
Зазначається, що зареєстрований на приватну австрійську компанію літак вилетів з міста Херес на півдні Іспанії та двічі змінював курс над Парижем і Кельном й попрямував у бік Балтійського моря.
О 17:37 за Гринвічем (19:37 за Києвом) в системі FlightRadar24 його помітили, як такий, що стрімко втрачає висоту. Потім літак зник з радарів та розбився на заході від міста Вентспілс у Латвії.
На перехоплення літака вирушали винищувачі Німеччини та Данії, коли він пролітав у їхньому повітряному просторі. Проте, вийти на зв’язок не вдалося, оскільки льотчики бойової авіації зауважили відсутність пілота у кабіні приватного судна.
За попередніми даними, у салоні літака перебували чоловік, жінка та ще одна особа. Наразі на місці аварії проводиться пошуково-рятувальна операція. Причини падіння літака не вказуються.
- 30 липня на сайт НАТО з'явилась інформація про те, що небо країн Балтії буде під захистом винищувачів Німеччини, Угорщини та Італії. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року НАТО ще більше посилив повітряне патрулювання в східній частині Альянсу, додавши додаткові літаки.
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