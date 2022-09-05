Біля берегів Латвії розбився приватний літак: його намагалися перехопити винищувачі НАТО, - Reuters

Про це повідомили в Reuters.

Зазначається, що зареєстрований на приватну австрійську компанію літак вилетів з міста Херес на півдні Іспанії та двічі змінював курс над Парижем і Кельном й попрямував у бік Балтійського моря.

О 17:37 за Гринвічем (19:37 за Києвом) в системі FlightRadar24 його помітили, як такий, що стрімко втрачає висоту. Потім літак зник з радарів та розбився на заході від міста Вентспілс у Латвії.

На перехоплення літака вирушали винищувачі Німеччини та Данії, коли він пролітав у їхньому повітряному просторі. Проте, вийти на зв’язок не вдалося, оскільки льотчики бойової авіації зауважили відсутність пілота у кабіні приватного судна.

За попередніми даними, у салоні літака перебували чоловік, жінка та ще одна особа. Наразі на місці аварії проводиться пошуково-рятувальна операція. Причини падіння літака не вказуються.

30 липня на сайт НАТО з'явилась інформація про те, що небо країн Балтії буде під захистом винищувачів Німеччини, Угорщини та Італії. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року НАТО ще більше посилив повітряне патрулювання в східній частині Альянсу, додавши додаткові літаки.

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