НАТО і ЄС не хочуть, аби війна вийшла за межі України, - політолог Подорожній
Політолог Юрій Подорожній вважає, що країни НАТО і Європейського Союзу не хочуть, аби війна країни-агресорки Росії проти України вийшла за межі української території
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Європейський Союз не готовий іти на конфронтацію з Росією. ЄС хотів би, щоб війна залишилася на території України. У цьому зацікавлена як Європа, так і Північноатлантичний альянс", - зазначив Подорожній.
Політолог додав, що реальну загрозу з боку Російської Федерації бачать лише країни Балтії.
"Німеччина не розуміє загрозу Росії, як її відчувають і розуміють країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія. Тому є кроки в бік Росії, мовляв, нумо шукати точки дотику, торгувати зерном, не треба дратувати РФ", - зауважив Юрій Подорожній.
- 12 липня стало відомо, що президент Литви Гітанас Науседа закликав країни Заходу наслідувати його державу і розірвати економічні зв’язки з Росією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.06
Купівля 36.06Продаж 36.84
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 36.84
- Актуальне
- Важливе