НАТО і ЄС не хочуть, аби війна вийшла за межі України, - політолог Подорожній

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Європейський Союз не готовий іти на конфронтацію з Росією. ЄС хотів би, щоб війна залишилася на території України. У цьому зацікавлена як Європа, так і Північноатлантичний альянс", - зазначив Подорожній.

Політолог додав, що реальну загрозу з боку Російської Федерації бачать лише країни Балтії.

"Німеччина не розуміє загрозу Росії, як її відчувають і розуміють країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія. Тому є кроки в бік Росії, мовляв, нумо шукати точки дотику, торгувати зерном, не треба дратувати РФ", - зауважив Юрій Подорожній.

12 липня стало відомо, що президент Литви Гітанас Науседа закликав країни Заходу наслідувати його державу і розірвати економічні зв’язки з Росією.

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