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Президент Литви Науседа закликав Захід розірвати економічні зв’язки з РФ: буде краще й легше для всіх

13 липня, 2022 середа
06:17
Світ Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав країни Заходу наслідувати його державу і розірвати економічні зв’язки з Росією

Про це передає УП з посиланням на LRT.

"Гадаю, що ми багато зробили, аби Литва була більш стійкою до енергетичного та економічного шантажу Росії. І сьогодні, коли я дивлюсь на деякі інші країни Західної Європи, я бачу великий шлях, який Литва пройшла за дещо більший час", – сказав він.

Науседа зауважив, що Литва оголосила себе повністю незалежною від російських енергоносіїв, тоді як, приміром, Німеччина розглядає різні варіанти економії енергії в зимовий період.

"Можна чітко побачити, що політика, яка не мала жодних ілюзій щодо Росії, спрацювала набагато краще, ніж так звана realpolitik, яка тепер є головним болем деяких західних держав. Я розумію їхнє становище, але це вкотре підтверджує, що Литва пішла правильним шляхом. І чим швидше інші західноєвропейські країни оберуть цей же шлях, тим краще й легше буде для всіх", – зазначив він.

Проте президент Литви переконаний, що Німеччина зможе пережити найскладніші "рік-півтора" і також позбутись залежності від Росії.

"Я сподіваюсь на довготривалу вакцинацію проти Росії. Іншими словами, не буде політиків, які через рік-півтора казатимуть: нам знову потрібно зміцнити відносини (з Росією), оскільки Росія начебто змінилась або пішла на певні поступки. Дуже небезпечно керуватись такими ілюзіями", – додав він.

  • 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції. У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.
  • 21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".
  • 21 червня секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.
  • 22 червня росіяни заявили, що Литва розширила обмеження, пов'язані з транзитом у Калінінградську область – вони стосуватимуться не лише залізничного, але й вантажного автомобільного транзиту.

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Економіка
Росія
Литва
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