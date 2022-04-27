НАТО і ЄС разом, і продовжують підтримувати Україну, - Міноборони Німеччини

Про це повідомляє Міноборони Німеччини.



"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. – запевнила міністр Ламбрехт свого українського колегу Олексія Резнікова в особистій розмові. Конференція в #Ramstein чітко продемонструвала: НАТО і ЄС разом, і продовжують підтримувати Україну", - йдеться у дописі.



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20 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не накладала заборону на постачання до України бронетехніки

22 квітня у інтервʼю Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив нерішучість стосовно поставок в Україну важкого озброєння бажанням уникнути прямої конфронтації НАТО з Росією.

23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

25 квітня стало відомо, що Rheinmetall хоче продати Україні 88 танків Leopard.

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