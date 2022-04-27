НАТО і ЄС разом, і продовжують підтримувати Україну, - Міноборони Німеччини
Голова Міністерства Німеччини Крістін Ламбрехт поспілкувалася зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим і заявила про повну підтримку України
Про це повідомляє Міноборони Німеччини.
"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. – запевнила міністр Ламбрехт свого українського колегу Олексія Резнікова в особистій розмові. Конференція в #Ramstein чітко продемонструвала: НАТО і ЄС разом, і продовжують підтримувати Україну", - йдеться у дописі.
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