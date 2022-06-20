НАТО має бути готовим відповісти на ядерний удар з боку РФ, - командувач ВПС Німеччини

Про це повідомляє НВ з посиланням на Bild.

"Для надійного стримування нам потрібні як засоби, так і політична воля для здійснення ядерного стримування у разі потреби. Говорячи простою мовою: у разі потреби ми, країни НАТО, маємо бути готові застосувати ядерну зброю, якщо Росія зробить це першою", - заявив Герхартц.

Він також закликав Путіна "не зв'язуватися" з НАТО, тому що "до 2030 року у європейців буде понад 600 сучасних винищувачів у регіоні Балтійського моря. Потім додадуться літаки США".

17 червня російський керівник Володимир Путін знову погрожував світові ядерною зброєю.