НАТО має бути готовим відповісти на ядерний удар з боку РФ, - командувач ВПС Німеччини
Командувач військово-повітряних сил Німеччини Інго Герхартц заявив, що в НАТО мають бути готові застосувати ядерну зброю, якщо РФ зробить це першою
Про це повідомляє НВ з посиланням на Bild.
"Для надійного стримування нам потрібні як засоби, так і політична воля для здійснення ядерного стримування у разі потреби. Говорячи простою мовою: у разі потреби ми, країни НАТО, маємо бути готові застосувати ядерну зброю, якщо Росія зробить це першою", - заявив Герхартц.
Він також закликав Путіна "не зв'язуватися" з НАТО, тому що "до 2030 року у європейців буде понад 600 сучасних винищувачів у регіоні Балтійського моря. Потім додадуться літаки США".
- 17 червня російський керівник Володимир Путін знову погрожував світові ядерною зброєю.
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