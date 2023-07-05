Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Науседа запевнив, що рішення на саміті НАТО у Вільнюсі не розчарує Україну

Науседа запевнив, що рішення на саміті НАТО у Вільнюсі не розчарує Україну

5 липня, 2023 середа
13:27
Світ Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що, попри інтенсивні дискусії між країнами НАТО, на саміті Альянсу у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують

Про це пише LRT.

"Так, насправді деякі питання ще не вирішені, але я думаю, що це питання найближчих днів, по суті питання сьогоднішнього дня. Я відчуваю, що ми все-таки знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що вони скажуть більше, ніж ми звикли говорити", - сказав Науседа.

Він також висловив надію, що президент України Володимир Зеленський після приїзду до Вільнюса "обов'язково отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах-максимум, але вже точно отримає багато чого".

Згідно з висловами президента Литви, кілька країн-членів НАТО мають намір відвідати Вільнюс з метою надання гарантій безпеки Україні, і вже укладено угоду про створення Ради Україна - НАТО для зближення Києва з Альянсом.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою.

Україна
Литва
НАТО
Світ про Україну
Читайте також:
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Автор Тетяна Яворська
5 липня, 2023 середа
Ситуація на Запорізькій АЕС: що відомо про ймовірний теракт
на фото: ЗСУ
4 липня, 2023 вiвторок
Росія вдосконалила тактику щодо сповільнення контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка
Окупанти на ЗАЕС
5 липня, 2023 середа
У Нікопольській РВА відзвітували, що радіаційний фон на ЗАЕС - у нормі
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
5 липня
14:25
шторм у Ніделандах
Нідерланди накрив потужний шторм: транспортне сполучення паралізоване, одна людина загинула
14:12
Ексклюзив
Карта бойових дій-0407
Попри те, що нас не "зарядили" сучасною зброєю, ми вже на підступах до Кліщіївки й Бахмута, - командир 2-го штурмового батальйону Кухарчук
14:11
Андрій Кондрашов
У Росії звільнили гендиректора пропагандистської агенції ТАСС, його місце зайняв експрессекретар виборчого штабу Путіна
14:08
OPINION
Валерій Чалий
Україна не повинна стати країною-донором мілітарної сили
14:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 липня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
13:45
Twitter
Австралійська компанія подала в суд на Twitter за несплату рахунків
13:37
Посадовці продавали нові рейки для фронту, а на колії клали брухт: Їм загрожує до 12 років за ґратами
13:36
Ліван відкрив ринок для експорту з України дрібної рогатої худоби
13:32
Зеленський
На розширеному засіданні Ставки обговорили захист АЕС, ситуацію на фронті та виробництво техніки
13:16
крилата ракта "Калібр"
У Генштабі пояснили, чому ворог не завдає ракетних ударів з акваторії Середземного моря
13:09
окупанти
Росія планує відправити в Україну більше чеченських бойовиків і в'язнів, щоб замінити ПВК Вагнера, - Bloomberg
13:04
Оновлено
Сі Цзіньпін та Путін
FT: Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Кремль відреагував
13:03
Крістоф Галтьє
ПСЖ звільнив головного тренера
13:00
Ексклюзив
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Після заколоту Пригожина Суровікін деякий час був обмежений у діях та пересуванні, - представник ГУР Юсов
12:54
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю Лі Хуей поставив під сумнів, що системи Patriot збили російський "кинджал"
12:50
Дарина Вдовенко
Українське видавництво зробило подарунок дівчині, яка прийшла на концерт із плакатом "Харків без Лободи"
12:48
Укргазвидобування запустило три високопродуктивні свердловини
12:41
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Китайці вже розуміють, що Путін постійно бреше, - політолог Шлінчак
12:37
ядерна зброя рф ракета
Наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною, - генерал Громов
12:34
Ексклюзив
Юсов: Захід вживає непублічні кроки щодо недопущення аварії на ЗАЕС
12:28
ЗСУ мають успіхи в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, - Генштаб
12:26
електроенергія
В Укренерго повідомили про зростання навантаження на енергосистему у вечірній час: зменшувати споживання радять із 16:00
12:24
грузія
ПА ОБСЄ закликала Росію негайно вивести війська з окупованих регіонів Грузії
12:08
Відьмак
У мережі з'явився трейлер останніх серій 3 сезону "Відьмака"
12:07
OPINION
Дмитро Снєгирьов
"Заколот" Пригожина не вплинув на події на фронті, але змінив розклад сил всередині РФ
12:04
HIMARS
Російські системи РЕБ здатні глушити боєприпаси з GPS-наведенням і РСЗВ HIMARS, – Резніков
11:58
СБУ
Колаборант брав участь у каральних рейдах проти проукраїнських партизанів у Мелітополі: його затримали
11:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи становить Путін ядерну загрозу та як гарантувати безпеку Україні у стані війни. Акценти світових ЗМІ 5 липня
11:51
окупанти орки
РФ влаштувала на ТОТ ешелоновану систему загороджень із декількох смуг, кожна до 40 км
11:36
ЗАЕС
Радіаційний фон біля ЗАЕС і в 50-кілометровій зоні перебуває у нормі, - очільник Запорізької ОВА
11:32
Олексій Громов
Генерал Громов назвав напрямки, куди ворог наразі найактивніше перекидає техніку та живу силу
11:21
війна проти РФ ЗСУ
Протяжність "гарячої" лінії зіткнення перевищує 1200 км, – Генштаб
11:15
Кількість хворих на COVID-19 росте
Вчені дізналися, що постковідний синдром може бути зовсім не пов'язаним з COVID-19
11:12
Ексклюзив
Ілюстративне фото
ЗСУ на півдні перегруповуються та готуються до подальшого наступу, - капітан Шершень
11:09
на фото: затримана суддя
Називала захоплені території "звільненими" й визнавала Крим російським: голові райсуду на Черкащині оголосили підозру
11:07
Ексклюзив
Карта бойових дій-0407
Карта бойових дій за період 28 червня – 4 липня: на півдні ЗСУ просунулися до основної лінії оборони окупантів
10:45
Помер міністр транспорту Білорусі, це вже друга смерть соратника Лукашенка за рік
10:31
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі зросла кількість російських ракетоносіїв: сумарний залп до 20 "калібрів"
10:29
відключення електроенергії
Ремонт одного з блоків АЕС завершено раніше плану: в Міненерго заявили про посилення потужності в енергосистемі
10:29
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака по Україні 5 липня: ППО знищила 3 "шахеди"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV