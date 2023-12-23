"Найближчим часом буде принаймні ще одне таке збиття", - військовий експерт Ступак про знищення трьох Су-34 на півдні України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я впевнений, що ось це знищення трьох, не одного, не двох, а саме трьох літаків Су-34 - це двомісні бомбардувальники. До речі, буквально в листопаді росіяни хизувалися, що "наші мальчики отримали нову партію Су-34". Дуже ймовірно, що саме нова партія була і знищена нашим мандрівними Patriot на півдні Херсонської області", - сказав військовий експерт.

Ступак підкреслив, знищення винищувачів психологічно вплинуло на ворога та російських воєнкорів, які розповідають, що їхню армію бомблять і за це нібито буде відповідь.

"Я впевнений, що буде принаймні найближчим часом ще одне таке збиття, ще одна така засідка, де можна знищити від одного... мінімум один літак і це ще більше повпливає на психологічну здатність російських пілотів робити ці завдання, бо були повідомлення, що вони до останнього моменту відмовлялися літати, бомбити, бо було невідомо, яку небезпеку ти зловивши від українців, а тут три літаки. Вже не можна це приховувати, тому, я думаю, ще додаткове збиття і це повпливає на психологію, плюс на позиції наших військових, які не будуть обстрілюватися цими великими бомбами, які збирали скидають ці літаки", - наголосив ексспівробітник СБУ.

Що передувало

22 грудня українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Втрату літаків підтвердив проросійський канал Fighterbomber. Він повідомляє, що пілотів підібрала пошуково-рятувальна група: "Всіх забрали. Живих та мертвих". У мережі з'явилися кадри імовірно з місця приземлення пілотів, що катапультувалися.

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко теж вважає, що по російських літаках спрацював комплекс Patriot або SAMP/T, дальність яких по аеродинамічних цілях сягає 160 км та 150 км.

Російські експерти зазначають, що Су-34 швидше за все були збиті ЗРК Patriot, який перекинули ближче до фронту, у Херсонську область.

Видання зазначає, що винищувачі скидали керовані бомби на українські позиції. Ці бомби під час запуску з великої висоти можуть пролітати до 50 кілометрів. При цьому бомбардувальник скидає їх у своєму тилу і не заходить до зони дії ППО супротивника середньої дальності.

Військовий аналітик Ян Матвєєв у коментарі МО розповів, що Су-34 швидше за все були збиті з американського ЗРК Patriot, який перекинули ближче до фронту, у Херсонську область.

"Patriot – найбільш далекобійна система ППО з тих, що є в України. Вона змогла дістати російські літаки 30-40 кілометрів за лінією фронту, де вони раніше відчували себе в повній безпеці. За офіційними даними, Україна отримала 3 комплекси: один від США та два від Німеччини. Один прикриває Київ, другий Одесу — він, мабуть, збив російський бомбардувальник Су-24 біля острова Зміїний на початку грудня. А третій комплекс могли висунути до фронту, щоб запобігти безкарним бомбардуванням".

Видання відзначає, що це найбільша одноразова втрата російських літаків на війні з травня 2023 року, коли в Брянській області були збиті два Су-34 та 2 вертольоти Мі-8. Більше літальних апаратів російські ВКС втратили лише під час заколоту Пригожина.