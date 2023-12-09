Найближчим часом розпочнеться інтенсифікація боїв біля Вугледара, - "Інформаційний спротив"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми бачимо активізацію росіян по багатьох напрямках. Біля Бахмута бачимо активізацію ворога як на західній локації, так і на південній, у напрямку Кліщіївки та Андріївки. Також йде інтенсифікація бойових дій у районі Мар'їнки. Найближчим часом, я у цьому впевнений, розпочнеться інтенсифікація боїв біля Вугледара. Тобто досить широкий фронт активізувався по деяких локаціях. І це можна назвати таким запасним планом для російського командування. Якщо вони не зможуть виконати задачу щодо захоплення Авдіївки до Нового року або так званих виборів у Росії, то у них буде можливість по деяких з цих напрямків досягти якогось успіху", - прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, біля Куп'янська противник не може розпочати наступальні дії, поки не захопить село Синьківка. Путін у своїй передвиборчій кампанії може обіграти взяття армією РФ як Синьківки чи Авдіївки, так і Мар'їнки, Кліщіївки чи Андріївки, безумовно, і Вугледара.

"Якщо загально говорити про цей запасний план ворога, то найбільшим важливим з усіх є навіть не Кліщіївка, не Андріївка, не Синьківка, не Авдіївка, а є саме Вугледар. Ось це для росіян на сьогодні дійсно тактично дуже важлива локація. Всі інші мають виключно політичні моменти", - резюмував Олександр Коваленко.