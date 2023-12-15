НБУ планує в 2024 році ініціювати приєднання України до SEPA - єдиної зони платежів у євро

Про це повідомляє голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Нашою метою є забезпечення досягнення відповідності національної системи регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг європейським нормам і стандартам через імплементацію відповідного законодавства ЄС", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Україна суттєво просунулася в удосконаленні законодавства для небанківського сектору і вже з початку 2024 року почне перехідний період для страхового ринку, який має привести до повної відповідності європейським стандартам регулювання і нагляду.

Пишний запевнив, що буде підтримувати високий темп модернізації банківського законодавства. Зараз на черзі удосконалення вимог до структури капіталу банків, що додатково підвищить надійність нашої банківської системи.

Членство в ЄС передбачає забезпечення вільного руху капіталу, додав він. НБУ працюватиме над пом’якшенням валютних обмежень, переходом до більшої гнучкості обмінного курсу та поверненням до інфляційного таргетування відповідно до розробленої нами стратегії.

"Також ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції", - підкреслив голова НБУ.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Водночас очільник уряду Угорщини Віктор Орбан, який прибув на саміт Європейського Союзу, сказав, що його позиція не змінилася: Україна не готова до вступу до ЄС.

Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до ЄС з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Офіційні перемовини Євросоюз готовий розпочати вже 18 грудня.