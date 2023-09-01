Не пішов шляхом науки: Лісовий розповів, чому відмовився від кандидатського ступеня

Про це Лісовий розповів у інтерв'ю Суспільному.

Міністр зазначив, що він писав кандидатську у 2010-2011 роках, коли не було можливості перевірки тексту на плагіат.

"І писав я її достатньо швидко, під тиском певних обставин, які були в той час - це був період Дмитра Табачника (міністр освіти і науки 2010-2014 років - ред.). У мене було 22 перевірки на той період. Була така установка старої парадигми - ти можеш доктором не бути, але кандидатом бути зобовʼязаний", - вказав він.

У той час Лісовий був директором позашкільного навчального закладу, який отримав статус національного, і йому "послали чіткі сигнали", що він повинен захиститися, оскільки на посаді, яку він обіймав, мав бути "принаймні кандидат".

"У якийсь момент ми дійшли до рівня необхідного обсягу сторінок, до абсурдних вимог. Тобто я захищав кандидатську формальною мотивацією, а не тому, що науковець, який хотів присвятити карʼєру науковій діяльності. Тому я відмовився від кандидатської, по-перше", - розповів Лісовий.

За його словами, відмовитись від наукового ступеня його також мотивували "певні співпадіння", які він виявив у своїй кандидатській під час самостійної перевірки.

"Десь збігаються визначальні абзаци, десь це складові, які стосуються інших причин. Але оскільки ми обидвоє (голова комітету з питання освіти Сергій Бабак відмовився від докторського наукового ступеня, - ред.) не пішли шляхом наукової карʼєри, мали анулювати культуру плагіату. Щобільше, у Міністерстві освіти лежить велика кількість докторських, які треба розглянути на предмет плагіату. І я не хотів би, щоб у мене в самого за спиною було якесь обтяження", - додав міністр.

Що відомо про відмову Лісового від наукового ступеня

21 березня Верховна Рада призначила Оксена Лісового очільником МОН замість Сергія Шкарлета.

Пізніше новопризначеного міністра звинуватили у плагіаті. Оксен Лісовий подав кандидатську дисертацію на перевірку до НАЗЯВО і пообіцяв опублікувати результати перевірки, щойно отримає їх.

За словами Лісового, якщо в його дисертації виявлять плагіат, він відмовиться від ступеня кандидата наук.

"Свою дисертацію подав на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук", - написав Лісовий.

30 травня Лісовий відмовився від наукового ступеня кандидата наук, не дочекавшись результатів перевірки своєї дисертації. За його словами, уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, тож Лісовий вирішив стати першим, хто випробує цей механізм на собі.

У червні стало відомо, що перевірку дисертації Лісового на плагіат призупинили. Причиною стала його відмова від наукового ступеня кандидата наук.

22 серпня суд відкрив адміністративну справу проти НАЗЯВО через припинення перевірки кандидатської дисертації міністра освіти й науки Оксена Лісового на плагіат.