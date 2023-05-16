Не знайомий з Князєвим й ніколи з ним навіть не говорив, - Жеваго

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Я хочу наголосити, що хоча я й пропрацював багато років в комітеті з правової політики Верховної Ради, я не знаю, що відбувалось останніми роками стосовно реформування Верховного Суду України. Я у своєму житті ніколи не зустрічав Всеволода Князєва й не знайомий з ним особисто. Крім того, я ніколи навіть не спілкувався з ним. Лише сьогодні я міг побачити його по телебаченні. Ще кілька днів тому, я б не впізнав його серед людей, яких колись зустрічав", - розповів Жеваго.

Підприємець наголосив, що в Україні є багато людей, які хотіли б дискредитувати суддів Верховного Суду.

"Зараз найголовніше потрібно уникати провокацій. Оскільки зараз в Україні є багато людей, які хотіли б дискредитувати реформований суд. Я допускаю, що із сотень суддів Верховного Суду можуть бути люди, які можуть бути причетні до корупційних схем. Однак я вірю в те, що завдяки розслідуванню ми зможемо довести, що 99% людей у Верховному Суді є правосудними та чесними", - додав він.