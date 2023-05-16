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Не знайомий з Князєвим й ніколи з ним навіть не говорив, - Жеваго

16 травня, 2023 вiвторок
20:24
Економіка Костянтин Жеваго

Підприємець Костянтин Жеваго розповів, що не знайомий з відстороненим головою Верховного Суду України Всеволодом Князєвим й ніколи з ним не спілкувався

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я хочу наголосити, що хоча я й пропрацював багато років в комітеті з правової політики Верховної Ради, я не знаю, що відбувалось останніми роками стосовно реформування Верховного Суду України. Я у своєму житті ніколи не зустрічав Всеволода Князєва й не знайомий з ним особисто. Крім того, я ніколи навіть не спілкувався з ним. Лише сьогодні я міг побачити його по телебаченні. Ще кілька днів тому, я б не впізнав його серед людей, яких колись зустрічав", - розповів Жеваго.

Підприємець наголосив, що в Україні є багато людей, які хотіли б дискредитувати суддів Верховного Суду.

"Зараз найголовніше потрібно уникати провокацій. Оскільки зараз в Україні є багато людей, які хотіли б дискредитувати реформований суд. Я допускаю, що із сотень суддів Верховного Суду можуть бути люди, які можуть бути причетні до корупційних схем. Однак я вірю в те, що завдяки розслідуванню ми зможемо довести, що 99% людей у Верховному Суді є правосудними та чесними", - додав він.

  • Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України.
  • У справі про корупцію у Верховному Суді України затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа.
  • 16 травня пресслужба Костянтина Жеваго стверджує, що він не має жодного стосунку до ситуації з начебто одержанням хабаря головою чи суддями Верховного Суду України. Інформація деяких ЗМІ про те, що неправомірна вигода могла бути одержана від людей, які діяли в інтересах підприємця, повністю неправдива
  • 16 травня Верховний Суд України висловив недовіру голові суду Всеволоду Князєву, якого затримало Національне антикорпуційне бюро - він тепер не очолює його
Україна
бізнес
Верховний суд
Костянтин Жеваго
Ferrexpo
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