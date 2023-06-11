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Недбала операція РФ: підривом Каховської ГЕС росіяни хотіли зробити проблеми ЗСУ, - Портников

11 червня, 2023 неділя
08:02
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников зазначив, що підрив дамби Каховської ГЕС - це спланований злочин росіян в якому немає логіки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Підрив дамби Каховської ГЕС - це спланований злочин, але в ньому немає логіки. Вісім років вести перемовини щодо води для Криму. Першим, що зробити після окупації Херсонщини - відкрити канал. Подавати це, як величезне досягнення і потім знищити будь-які шанси на його роботу. Росіяни не збираються відступати та йти з України. У них є чіткий план роботи до 2030 року, і в їхньому плані України до 2030 року не буде. Навіть, якщо уявити, що вони між собою говорять, що Крим віддадуть, то в плані цього немає. Потрібно розуміти, що Крим, як військовий об'єкт, не дуже вдало розвивався до відкриття Північнокримського каналу", - пояснив Портников.

Журналіст також додав, що Північнокримський канал давав ресурси не тільки для оборони, але й ресурси для нападу.

"Нагадаю про програну Кримську війну часів Російської імперії й програну Кримську операцію у 1944 році. Росіяни весь час тікали з Криму, тому що не було достатньо ресурсів для оборони. Північнокримський канал давав ресурси не тільки для оборони, але й ресурси для нападу. Росіяни своїми руками відрізали собі органи реагування. Я не думаю, що вони хотіли затопити власні лінії оборони. Я вважаю, що ідеєю росіян було створити проблеми для українських військ на іншому березі Дніпра. Це недбала операція. Для того, щоб зрозуміти як вона сталася, потрібні супутникові дані, розвідувальна інформація. За деякий час ми отримуємо повну інформацію. Але росіяни використовують усі інформаційні можливості, щоб скомпрометувати Україну", - підкреслив Портников.

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Військові новини
Віталій Портников
геноцид українців
Каховська ГЕС
Контрнаступ ЗСУ
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