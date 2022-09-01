Нехай вчаться здаватися у полон. В Офісі президента прокоментували майбутні військові навчання Росії та Білорусі
Радник глави ОПУ Михайло Подоляк прокоментував навчання армій Білорусі та Росії, заплановані на 8-14 вересня
Про це Подоляк написав у Twitter.
За словами радника глави ОПУ, навчання із "захоплення чужих територій" є "недоумством і відвагою по-лукашенківськи".
"Для більшої користі наші хлопці з Волині радять білоруським та російським військовим інші напрями навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон та курси акторської гри зі словами "ми просто заблукали", – заявив Подоляк.
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