Про це Подоляк написав у Twitter.

За словами радника глави ОПУ, навчання із "захоплення чужих територій" є "недоумством і відвагою по-лукашенківськи".

"Для більшої користі наші хлопці з Волині радять білоруським та російським військовим інші напрями навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон та курси акторської гри зі словами "ми просто заблукали", – заявив Подоляк.

1 вересня Лукашенко заговорив про "конфлікт між президентом і військовими в Україні". У Зеленського відповіли.

1 серпня радник глави Офісу президента висловив думку, що навіть Лукашенко зрозумів, що ця війна — це для нього негатив: і в історичному, і в тактичному, і в стратегічному сенсі.

30 серпня полковник СБУ Роман Костенко в ефірі Еспресо заявив, що якби Путін міг, то вже залучив би білоруську армію і Лукашенка у війні проти України.

А журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський вважає, що загроза вторгнення з Білорусі існуватиме, поки при владі Лукашенко та Путін.

28 серпня у небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні.

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