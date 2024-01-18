Рік назад у Броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС: у місті відбулась панахида
Рівно рік тому, 18 січня 2023 у Броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС. Тоді загинули 14 людей, серед них були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Сьогодні на місці авіатрощі відправляють панахиду за усіма загиблими
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
У четвер, 18 січня, у Броварах зібралися містяни. На місці авіатрощі у Броварах відправляють панахиду за усіма загиблими.
Люди досі приносять квіти та дитячі іграшки.
Фото: Катерина Галко/ЕспресоНагадаємо, що авіакатастрофа трапилася рівно рік тому, 18 січня 2023 року. Гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій, що летів у одну із гарячих точок, впав у районі дитсадка "Джерельце" та житлової багатоповерхівки. Унаслідок цього спалахнула пожежа.
На борту гелікоптера перебували 10 людей: керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема очільник відомства Денис Монастирський та його перший заступник Євгеній Єнін.
Унаслідок авіатрощі загинули 14 людей - екіпаж і всі пасажири гелікоптера, а також дитина й дорослі цивільні, що саме тоді прийшли у садок. 31 людина, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Розслідування авіакатастрофи
20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах. 6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.
У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера в Броварах, розшифрували у Франції, а розшифровані матеріали вже передали слідству.
31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що версія диверсії не підтвердилась.
У серпні п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру в не належній безпеці польоту гелікоптера Мі-8, що розбився у Броварах 18 січня. Вони, за версією слідства, порушили правила безпеки польотів.
27 листопада Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування авіакатастрофи 18 січня у Броварах. Матеріали справи відкрили для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. У відомстві додали, що після ознайомлення обвинувальний акт надійде до суду.
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