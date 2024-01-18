Рік назад у Броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС: у місті відбулась панахида

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У четвер, 18 січня, у Броварах зібралися містяни. На місці авіатрощі у Броварах відправляють панахиду за усіма загиблими.

Люди досі приносять квіти та дитячі іграшки.

Фото: Катерина Галко/Еспресо

Нагадаємо, що авіакатастрофа трапилася рівно рік тому, 18 січня 2023 року. Гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій, що летів у одну із гарячих точок, впав у районі дитсадка "Джерельце" та житлової багатоповерхівки. Унаслідок цього спалахнула пожежа.

На борту гелікоптера перебували 10 людей: керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема очільник відомства Денис Монастирський та його перший заступник Євгеній Єнін.

Унаслідок авіатрощі загинули 14 людей - екіпаж і всі пасажири гелікоптера, а також дитина й дорослі цивільні, що саме тоді прийшли у садок. 31 людина, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Розслідування авіакатастрофи

20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах. 6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.

У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера в Броварах, розшифрували у Франції, а розшифровані матеріали вже передали слідству.

31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що версія диверсії не підтвердилась.

У серпні п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру в не належній безпеці польоту гелікоптера Мі-8, що розбився у Броварах 18 січня. Вони, за версією слідства, порушили правила безпеки польотів.

27 листопада Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування авіакатастрофи 18 січня у Броварах. Матеріали справи відкрили для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. У відомстві додали, що після ознайомлення обвинувальний акт надійде до суду.