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Війна з Росією: хроніка
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Закликом до мирних переговорів із РФ Ватикан грає на боці Путіна, - журналіст Руденко про "білий прапор" від Папи Франциска

11 березня, 2024 понедiлок
23:14
Війна з Росією Сергій Руденко

Журналіст, ведучий, письменник Сергій Руденко вважає, що мирні переговори з Росією в нинішній ситуації і є вже капітуляцією України

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Мирні переговори з Росією в нинішній ситуації і є вже капітуляцією України. Якщо цього не розуміють у Ватикані, якщо цього не розуміє Святий Престол, то в такій ситуації вони грають на боці кремлівських дідів, і по-перше, Володимира Путіна. В цій ситуації Святий Престол мав би артикулювати свою позицію чіткіше: Росія має піти з України, Росія має припинити вбивати українців тому, що так вважає Святий Престол. Однак, Папа Римський Франциск впродовж останніх двох років жодного слова не сказав про Путіна. Про те, як Путін має поводитися в цій ситуації. Про те, що Росія - це окупант і агресор. Натомість Папа Римський в онлайн конференції хвалив російську культуру, і розповідав молодим росіянам, які приїжджають в Україну нас вбивати, що в них велика культура, і, що він захоплюється цією культурою. Це можна назвати ганьбою нинішнього Папи Римського, як і ганьба його попередника", - наголосив Руденко.

За словами письменника, у березні 1939 року до влади у Ватикані прийшов понтифік, якого називали Пій XII. Це був Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі, якого привели до престолу.

"Тоді Пій XII почав перемовини з італійськими фашистами на чолі з Беніто Муссоліні. Потім він вів перемовини з німецькими фашистами. Головне завдання, яке бачив перед собою Пій XII - це примирити Європу з фашистами. Однак жодного примирення не відбулося. Німецькі фашисти використовували Ватикан, і Пій XII нічого не зміг зробити з Муссоліні та Гітлером. Очевидно, цей досвід мав вивчити й Папа Римський Франциск, і зрозуміти, що з агресором не можна домовлятися", - зазначив Руденко.

Що передувало

У лютому Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу "підняти білий прапор" та почати переговори з Росією. У Ватикані виступили з поясненнями, що означають такі слова Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.

Своєю чергою командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош виступив із заявою щодо заклику Папи Франциска до українців "підняти білий прапор" й мати "мужність" погодитись на перемовини з Росією. За його словами, "папи римські - категорія змінна, Бог і Церква - категорії вічні".

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, всі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, в якій він закликав Україну "підняти білий прапор", заявив, що завершити війну може лише РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи слова Папи Римського Франциска про те, що Україна має набратися сміливості "підняти білий прапор", заявив, що Росія не може перемогти в цій війні.

Теги:
Відео
Новини
Світ
Росія
Ватикан
Володимир Путін
Сергій Руденко
Військові новини
Папа Римський Франциск
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