Ніхто в Україні не пробачить Зеленському замороження війни, - офіцер ЗСУ Лапін
Депутат Верховної Ради України VIII скликання Ігор Лапін переконаний, що ніхто в Україні не пробачить президенту Володимиру Зеленському замороження російсько-української війни
Офіцер ЗСУ поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Є ризик, що Путін і Зеленський сядуть за стіл перемовин. І якщо українська влада погодиться на замороження конфлікту, Зеленському цього не пробачать. Як державному діячу, як політику, як президенту йому це ніхто не пробачить", - зазначив Лапін.
Військовик додав, що українці прагнуть перемоги у війні Росії проти України.
"У нас вже немає втомлених від війни. Наші люди хочуть перемоги. Будь-які перемовини Україна повинна вести з позиції переможниці у війні. Інакше ми сьогодні заморозимо війну, Росія відновиться й далі нашим дітям доведеться воювати", - зауважив Ігор Лапін.
- 9 серпня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому Україна не вигідні перемовини з Росією.
- 15 серпня вийшло інтервʼю з очільником МЗС Дмитром Кулебою, в якому він розповів, як відбувалися його переговори із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 10 березня в Антальї.
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