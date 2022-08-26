Німеччина готова до компромісу у питанні обмеження віз для росіян, — Анналена Бербок
Очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини заявила про готовність піти на компроміс щодо обмеження на в'їзд для російських туристів
Про це повідомляє DW.
На спільній пресконференції з данським колегою Єппе Кофодом у Копенгагені Бербок сказала, що офіс канцлера Німеччини та МЗС погодилися, що до рішення про візи для росіян слід залучити всю Європу.
Міністр заявила про готовність Німеччини піти на компроміс щодо обмеження прав російських туристів, які відвідують ЄС, оскільки деякі європейські країни вимагають жорсткої та єдиної лінії у відповідь на війну Москви проти України.
Європейські країни наразі не дійшли згоди щодо можливих обмежувальних заходів. Деякі члени ЄС, які межують з Росією, зокрема Естонія, Литва, Латвія та Чехія, вже обмежили права росіян на відвідування цих країн.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не бажав запроваджувати загальну заборону на в’їзд для російських громадян, стверджуючи, що такі обмеження можуть ускладнити в’їзд тих, хто виступає проти вторгнення Москви до свого сусіда.
Натомість Анналена Бербок 26 серпня сказала, що Шольц ніколи абсолютно не відкидав ідею обмежень на в’їзд, додавши, що висновки, зроблені з інтерв’ю Шольца, не обов’язково показують нюанси фактичної позиції політика.
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