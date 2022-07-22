Німеччина планує до 1 листопада заповнити свої газові сховища на 95%

Про це повідомляє Українська енергетика

Вимоги німецького уряду до заповнення газом підземних сховищ на початок опалювального сезону 1 листопада зросли з 90% до 95%. Причина – острах, що російські енергоресурси таки перестануть надходити до Європи. Нові завдання накопичення газу також встановлені на 1 вересня – 75% та на 1 жовтня – 85%. Ці дані озвучив міністр економіки ФРН Роберт Габек.

Видання акцентує, що жорсткіші вимогі до операторів ПСГ підвищують ймовірність того, що адміністрація канцлера Олафа Шольца втрутиться в управління сховищами. Уряд вже попередив операторів, що вони можуть втратити контроль над об'єктами, якщо не дотримуватимуться вимог. Німеччина дуже стурбована, що Росія таки знову скоротить поставки, щоб помститися Європі за санкції через війну Кремля в Україні.

"Насправді, Росія використовує свою велику міць, - наголосив Роберт Габек, - надто велику міць, яку ми надали Росії, для шантажу Європи та Німеччини, щодня виявляючи себе небезпечним фактором у постачанні енергії".

Сьогодні сховища газу в Німеччині заповнені приблизно на 65%.

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