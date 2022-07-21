Німеччина шукає альтернативу російським енергоносіям, - ВВС

Про це пише ВВС.

Зазначається, що у планах німецької влади є спорудження низки плавучих терміналів для приймання скрапленого газу (СПГ).

Крім того, в країні точаться гострі дебати, чи зупинити виведення з експлуатації німецьких атомних електростанцій.

І, пообіцявши раніше залишити використання вугілля позаду, Німеччина тепер запускає законсервовані електростанції. Це рішення називають "депресивним". У терміналі на березі річки Рейн у Дуйсбурзі дедалі частіше розвантажуються баржі, навантажені вугіллям.

Наразі німецькі газові сховища заповнені на 66%, але експерти кажуть, що до початку опалювального сезону цей рівень має піднятися до 80-90%.

Уряд Німеччини закликає всіх економити енергію і навіть рекомендував людям скоротити час перебування у душі. Країна перебуває на другому з трьох рівнів надзвичайних ситуацій. Якщо буде запущено третій, можливе нормування.

Водночас обмежуючи постачання енергоресурсів, РФ може мимоволі прискорити зусилля Європи припинити залежність не лише від російської енергії, але й від викопного палива взагалі.

18 липня російський Газпром оголосив форс-мажор щодо частини постачання газу в Європу. Йдеться про основний маршрут постачання газопроводом "Північний потік -1" у Німеччину та за її межі.

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