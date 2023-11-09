Німеччина починає вивід свої системи Patriot з Польщі

Про це повідомляє Sky News.

Разом із Patriot відкличуть приблизно 300 німецьких солдатів, що базуються в польському місті Замостя, приблизно за 50 км від українського кордону.

Міністерство оборони Німеччини в серпні заявило, що Patriot навряд чи залишаться в Польщі після 2023 року, оскільки наступного року вони знадобляться силам швидкого реагування НАТО або потребуватимуть технічного обслуговування.

Німецькі військові почнуть передислокацію наступного тижня.