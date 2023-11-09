Німеччина починає вивід свої системи Patriot з Польщі
Міністерство оборони Німеччини приблизно за рік планує вивести три своїх підрозділи систем протиповітряної оборони Patriot із Польщі
Про це повідомляє Sky News.
Разом із Patriot відкличуть приблизно 300 німецьких солдатів, що базуються в польському місті Замостя, приблизно за 50 км від українського кордону.
Міністерство оборони Німеччини в серпні заявило, що Patriot навряд чи залишаться в Польщі після 2023 року, оскільки наступного року вони знадобляться силам швидкого реагування НАТО або потребуватимуть технічного обслуговування.
Німецькі військові почнуть передислокацію наступного тижня.
- 21 листопада Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему Patriot для захисту від потенційних ракетних обстрілів. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.
- У НАТО 25 листопада заявили, що рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн. Польща відразу того ж дня, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
- 6 грудня Польща та Німеччина дійшли згоди не передавати систему Україні. ЗРК надійшли до Польщі у січні. Разом з ними прибудуть близько 400 військовослужбовців Бундесверу.
- 9 серпня Німеччина запропонувала Польщі залишити на її території Patriot до кінця року.
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