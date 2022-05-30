Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Наші коментарі чи незадоволення стосовно Німеччини абсолютно справедливі. Політичне рішення прийнято, заяви зроблені, а обіцяна техніка так і не надходить. То одні причини, то інші, то у червні, то дочекаємося середини липня – це все викликає нерозуміння з боку України"- прокоментував посол.



Дипломат зазначив, що спочатку не прислуховувався до думок німецьких експертів, які говорили про те, що на рівні Бундестагу рішення прийнято, громадяни Німеччини за соціологічним опитуванням підтримують надання важкого озброєння, але є зволікання з боку виконавчої влади.



"Я дуже не хотів би, що б на ці відмовки Німеччини впливали якісь специфічні зв'язки з кремлем. Дивно виглядає, коли партія канцлера підтримує рішення щодо допомоги України й Шольц у риториці робиться яструбом, а на практиці цього не відбувається. Я вважаю, ці подвійні стандарти треба залишити, інакше Німеччина не покаже себе як країна, що претендує на одну з провідних ролей в Європі. Відповідно, лідерство особистостей буде інше, а на цьому переламному моменті повинно бути інакше"- зауважив Чалий.



Валерій Чалий додав, що дуже не хотілося б вірити у якісь більш тісні персональні зв'язки, але є думка, що Німеччина бачить, як Україна і її найближчі союзники отримують перемоги й, можливо, це їй не вигідно.

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