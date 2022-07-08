Німеччина приєднається до військової місії ЄС в Боснії через загрозу Росії
Через спроби Росії дестабілізувати Боснію та Герцеговину Бундестаг проголосує за приєднання до військової місії ЄС у країні - операції "Алтея"
Про це повідомило видання Euractiv.
"Німецька сторона хотіла б помітно посилити EUFOR (місію ЄС, - ред.) через майбутні вибори в Боснії та Герцеговині. Бо загалом ситуація вже була дуже ризикованою останніми місяцями", - зазначив старший науковий співробітник Центру міжнародних миротворчих операцій у Берліні Андреас Вітковський.
Зазначається, що Німеччина має намір приєднатися до місії ЄС і направити до Боснії до 50 солдатів. Причина - зусилля сербської частини Боснії та Герцеговини, Республіки Сербської, з відокремлення від країни, що викликають занепокоєння уряду Німеччини.
Через війну в Україні та конфронтацію між Заходом і Росією існує небезпека того, що Кремль може використати ситуацію, що склалася, "як каталізатор для подальшої дестабілізації Боснії та Герцеговини", йдеться в проєкті рішення німецького парламенту.
Однак майбутнє місії ЄС наразі є невизначеним. Її мандат має продовжити Рада Безпеки ООН уже у листопаді, а це означає, що Росія може накласти вето.
Голосування у Раді Безпеки ООН щодо продовження мандату місії збігається з планами відокремлення, оголошеними сербським лідером Республіки Сербської Мілорадом Додіком.
Росія вже деякий час намагається кинути виклик статусу-кво у Боснії та підтримати сепаратистські зусилля сербів.
- 30 червня на сайті британського уряду повідомили, що країна відправить військових спеціалістів до Боснії та Герцеговини для протидії російському впливу та для підсилення місії НАТО. Експерт із боротьби з дезінформацією має зміцнити офіс НАТО та здатність Боснії та Герцеговини протистояти зловмисним впливам, допомагаючи блокувати російські та інші спроби підірвати демократію в країні та регіоні.
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