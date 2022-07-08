Німеччина приєднається до військової місії ЄС в Боснії через загрозу Росії

Про це повідомило видання Euractiv.

"Німецька сторона хотіла б помітно посилити EUFOR (місію ЄС, - ред.) через майбутні вибори в Боснії та Герцеговині. Бо загалом ситуація вже була дуже ризикованою останніми місяцями", - зазначив старший науковий співробітник Центру міжнародних миротворчих операцій у Берліні Андреас Вітковський.

Зазначається, що Німеччина має намір приєднатися до місії ЄС і направити до Боснії до 50 солдатів. Причина - зусилля сербської частини Боснії та Герцеговини, Республіки Сербської, з відокремлення від країни, що викликають занепокоєння уряду Німеччини.

Через війну в Україні та конфронтацію між Заходом і Росією існує небезпека того, що Кремль може використати ситуацію, що склалася, "як каталізатор для подальшої дестабілізації Боснії та Герцеговини", йдеться в проєкті рішення німецького парламенту.

Однак майбутнє місії ЄС наразі є невизначеним. Її мандат має продовжити Рада Безпеки ООН уже у листопаді, а це означає, що Росія може накласти вето.

Голосування у Раді Безпеки ООН щодо продовження мандату місії збігається з планами відокремлення, оголошеними сербським лідером Республіки Сербської Мілорадом Додіком.

Росія вже деякий час намагається кинути виклик статусу-кво у Боснії та підтримати сепаратистські зусилля сербів.

30 червня на сайті британського уряду повідомили, що країна відправить військових спеціалістів до Боснії та Герцеговини для протидії російському впливу та для підсилення місії НАТО. Експерт із боротьби з дезінформацією має зміцнити офіс НАТО та здатність Боснії та Герцеговини протистояти зловмисним впливам, допомагаючи блокувати російські та інші спроби підірвати демократію в країні та регіоні.

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