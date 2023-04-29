Німеччина пропонує виготовити для України 250 тисяч снарядів, – FAZ

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung

У дописі йдеться, що пропозиція про виробництво такої кількості снарядів для України надійшла на зустрічі директорів збройових компаній, яка відбулася цього тижня.

Зазначається, що виготовленням боєприпасів займеться концерн Rheinmetall – виробник зброї з Дюссельдорфа.

Анонімний представник концерну повідомив виданню, що наразі підприємство може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них – на заводах в Європі.

За його словами, у перспективі Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до близько 600 тисяч снарядів на рік.