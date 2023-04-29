Німеччина пропонує виготовити для України 250 тисяч снарядів, – FAZ
Німеччина запропонувала виробити для української армії 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, це чверть від загального обсягу боєприпасів, які Євросоюз планує виготовити для України
Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung
У дописі йдеться, що пропозиція про виробництво такої кількості снарядів для України надійшла на зустрічі директорів збройових компаній, яка відбулася цього тижня.
Зазначається, що виготовленням боєприпасів займеться концерн Rheinmetall – виробник зброї з Дюссельдорфа.
Анонімний представник концерну повідомив виданню, що наразі підприємство може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них – на заводах в Європі.
За його словами, у перспективі Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до близько 600 тисяч снарядів на рік.
- Нагадаємо, 20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців. План складається з трьох етапів. На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – загалом на це виділять 1 мільярд євро. На другому етапі ще стільки ж коштів буде виділено на укладання контрактів із виробниками артилерійських боєприпасів, а далі держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.
- 6 квітня країни ЄС досягли згоди щодо передачі снарядів зі складів, а деталі замовлення нових ще обговорюють
- Рада ЄС 13 квітня затвердила виділення з Європейського фонду миру 1 мільярда євро для підтримки Збройних Сил України, зокрема забезпечення їх боєприпасами.
- 23 квітня стало відомо, що країни ЄС "дуже близькі" до спільного замовлення боєприпасів для України: вони надійдуть у встановлені терміни.
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