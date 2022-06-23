Німеччина розробляє для України проєкт "плану Маршалла", його розглянуть із членами G7
Лідери країн "Великої сімки" на майбутньому саміті в Німеччині обговорять проєкт "плану Маршалла" для України
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє AP News.
Він сподівається, що Україна отримає єдиний фронт довгострокової підтримки. А завданням кількох поколінь європейців буде відновлення України.
Шольц зазначив, що для фінансування відновлення України протягом багатьох років будуть потрібні мільярди доларів, і перспективний план може спрацювати тільки в тому випадку, якщо європейські країни, інші великі країни-донори та міжнародні організації будуть працювати разом.
Також канцлер Німеччини вважає, що вирішальне значення має структура такого плану відновлення: як здійснюватиметься координація на міжнародному рівні, як визначатимуться пріоритети в інвестуванні тощо.
Шольц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мають намір скликати конференцію експертів з відновлення України під егідою головування Німеччини в G7.
- У травні президент Всесвітнього економічного форуму у Давосі Берге Бренде закликав до "плану Маршалла" для відбудови України.
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