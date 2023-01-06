Німеччина веде переговори з двома країнами щодо передачі Україні САУ Gepard, – Spiegel
Німеччина хоче поставити Україні додаткові зенітні САУ Gepard і веде переговори з двома країнами, які мають відповідні запаси, а також боєприпаси до них
Про це пише Spiegel.
Згідно з повідомленням, окрім БМП Marder і системи Patriot, федеральний уряд також хоче поставити Україні додаткові зенітні САУ Gepard і веде переговори з двома країнами, які все ще мають запаси Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів.
"Домовленості поки немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше "Гепардів", - пише видання.
ЗМІ зазначає, що "Гепарди", які Німеччина передала Україні минулого року, виявилися дуже ефективними на полі бою, особливо в боротьбі з безпілотниками. Тому нова поставка може суттєво посилити українську ППО, наголошують журналісти.
- У наступному пакеті військової допомоги Україна може вперше отримати від США зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.
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