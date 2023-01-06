Про це пише Spiegel.

Згідно з повідомленням, окрім БМП Marder і системи Patriot, федеральний уряд також хоче поставити Україні додаткові зенітні САУ Gepard і веде переговори з двома країнами, які все ще мають запаси Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів.

"Домовленості поки немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше "Гепардів", - пише видання.

ЗМІ зазначає, що "Гепарди", які Німеччина передала Україні минулого року, виявилися дуже ефективними на полі бою, особливо в боротьбі з безпілотниками. Тому нова поставка може суттєво посилити українську ППО, наголошують журналісти.

У наступному пакеті військової допомоги Україна може вперше отримати від США зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb