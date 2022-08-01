Німеччина відновить роботу першої резервної вугільної електростанції

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Це буде перша резервна вугільна електростанція, яку запустять через загрозу енергетичної кризи.

З 14 липня в Німеччині знову дозволено вводити в експлуатацію вугільні та мазутні електростанції з так званої резервної енергосистеми.

Рішення перезапустити їх є тимчасовим і прийняте з метою економії природного газу.

Продавати електроенергію з резервних електростанцій, що працюють на викопному паливі, можна буде до кінця квітня 2023 року.

Їхній тимчасовий запуск становить економічний інтерес для операторів електростанцій, оскільки оптові ціни на електроенергію нині високі, водночас кам'яного вугілля на світовому ринку достатньо.

За даними Федерального агентства з мереж, Мерум - поки що єдина станція на кам'яному вугіллі, зареєстрована для перезапуску.

У червні на основі природного газу в Німеччині вироблялося 11,2% електроенергії.

16 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що через брак російського газу Німеччина планує відновити роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті, а також продовжить строк експлуатації ще 11 на викопному паливі.

8 червня в АР з посиланням на німецьких офіційних осіб повідомили, що Німеччина планує зберегти більше вугільних електростанцій на випадок відключення газу РФ. Законопроєкт, погоджений урядом, забезпечить, щоб вугільні електростанції, які раніше планували закрити, залишалися в робочому стані.